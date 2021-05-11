В казанской школе после стрельбы рассказали, как охранялось учреждение

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В штате школы в Казани, в которой произошла стрельба, работает вахтёрша. Также образовательное учреждение оснащено тревожной кнопкой.
В казанской школе после стрельбы рассказали, как охранялось учреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на заместителя директора подвергшейся нападению гимназии №175 Галину Ухванову.

«В штате гимназии работает вахтёрша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка», — цитирует сообщение ТАСС.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидел».

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.

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