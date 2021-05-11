Нутрициолог рассказала о полезных кисломолочных продуктах

Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала о том, какие молочные продукты наиболее полезны для организма.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметила, что, говоря о пользе молочных и кисломолочных продуктов, следует выделять их с точки зрения наибольшего количества белка в 100 г. На первом месте — творог, специалист советует покупать 5%-ный продукт.

Далее идут такие продукты, как варенец, кефир, йогурт и ряженка. Последнее место эксперт отдала молоку, но не потому, что оно неполезное, а потому, что не все способны усвоить лактозу.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.