Голиковой поручено держать ситуацию в Казани под личным контролем

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани, где в одной из школ произошла стрельба.
Голиковой поручено держать ситуацию в Казани под личным контролем
  • РИА Новости

«Татьяна Алексеевна, пожалуйста, эту ситуацию держите под личным контролем, докладывайте», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит РИА Новости.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура.

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