Врач рассказала о рационе питания для аллергиков

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Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог клиники «СМ-Доктор», профессор Дали Мачарадзе посоветовала людям, страдающим аллергией на определённые виды пыльцы растений, скорректировать свой рацион питания.
Врач рассказала о рационе питания для аллергиков
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

«Больным, у которых аллергия к пыльце деревьев, не рекомендуется принимать не только в период цветения, но, можно сказать, и всю жизнь яблоки, груши, сливы, персики, нектарины, то есть все косточковые фрукты семейства розоцветных. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки. Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», — объяснила врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

Дали Мачарадзе также рассказала, что при аллергии на пыльцу злаковых трав рекомендуется исключить из рациона мёд. При реакции на пыльцу сорных растений перекрёстную аллергию могут вызвать амброзия, полынь, а также семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мёд, специи.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться во время весны.

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