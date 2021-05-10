Поиски Мураховского возобновились

Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского, ранее приостановленные, возобновлены.

«Поиски возобновились», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального УМВД.

В поисковой операции принимают участие 100 человек.

Ожидается, что группировка будет увеличена.

Ранее в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.

В ноябре 2020 года Мураховский, ранее занимавший должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, был назначен новым главой Минздрава Омской области.