Полиция сообщила о пропаже главы Минздрава Омской области
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На сайте омского управления МВД ранее появилось сообщение, что полиция организовала поиски «мужчины, заблудившегося в Большеуковском районе».
По данным ведомства, в деревне Поспелово с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал «житель Омска 1971 года рождения», около суток его знакомые пытались найти мужчину, а потом сообщили о пропаже в полицию.
Как уточнили в МВД, поиски «значительно осложняются труднопроходимостью местности» и наличием заболоченных участков.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области сообщил, что речь идёт о Мураховском.
«8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А.Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сказали агентству в ведомстве.
В ноябре 2020 года Мураховский, ранее занимавший должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, был назначен новым главой Минздрава Омской области.
Ранее этот пост занимала Ирина Солдатова, однако её отправили в отставку из-за инцидента с машинами скорой помощи, которые привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства после того, как врачи не смогли передать больных в стационар медучреждения.