Полиция сообщила о пропаже главы Минздрава Омской области

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В полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.
Полиция сообщила о пропаже главы Минздрава Омской области
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

На сайте омского управления МВД ранее появилось сообщение, что полиция организовала поиски «мужчины, заблудившегося в Большеуковском районе».

По данным ведомства, в деревне Поспелово с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал «житель Омска 1971 года рождения», около суток его знакомые пытались найти мужчину, а потом сообщили о пропаже в полицию.

Как уточнили в МВД, поиски «значительно осложняются труднопроходимостью местности» и наличием заболоченных участков.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области сообщил, что речь идёт о Мураховском.

«8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А.Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сказали агентству в ведомстве.

В ноябре 2020 года Мураховский, ранее занимавший должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, был назначен новым главой Минздрава Омской области.

Ранее этот пост занимала Ирина Солдатова, однако её отправили в отставку из-за инцидента с машинами скорой помощи, которые привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства после того, как врачи не смогли передать больных в стационар медучреждения.

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