Министр здравоохранения Омской области отправлена в отставку

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку после инцидента с машинами скорой помощи 27 октября.

«Принял решение отправить в отставку министра здравоохранения», — написал в Instagram губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что это решение «взвешенное», и добавил, что это связано с «инцидентом 27 октября», который, по его словам, больше не должен повториться.

27 октября кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи сообщили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

В омском Минздраве заявили, что позднее пациенты были доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

По факту происшествия начато служебное расследование, работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль. Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона, отвечающую за оказание скорой помощи, и назначил нового заместителя министра.

Этот инцидент прокомментировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.