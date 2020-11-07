Экс-главврач лечившей Навального БСМП стал главой омского Минздрава
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Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«По решению губернатора Омской области этот пост займёт Александр Мураховский. Кандидатура главного врача БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А.Н.Кабанова» согласована с руководством Министерства здравоохранения России», — говорится в пресс-релизе.
Распоряжение о назначении Мураховского уже подписано главой Омской области Александром Бурковым.
Уточняется, что в 2020 году Мураховской руководил и БСМП № 1, и городской больницей № 1 им. А.Н. Кабанова.
5 ноября министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была отправлена в отставку после инцидента с машинами скорой помощи, которые привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства после того, как врача не смогли передать больных в стационар медучреждения.
На следующий день замглавы Минздрава региона Анастасия Малова также подала в отставку.