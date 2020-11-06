Замминистра здравоохранения Омской области подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова написала заявление об увольнении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Она написала заявление об увольнении, но там есть определённая процедура, которую нужно пройти. Но по факту она увольняется», — цитирует Интерфакс сообщение.

27 октября министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была отправлена в отставку.

Решение было принято после того, как появилась информация, что кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи сообщили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

В омском Минздраве заявили, что позднее пациенты были доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.