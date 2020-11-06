Кандидатуры на пост главы омского Минздрава рассматривает Мурашко

Кандидатуру нового главы Министерства здравоохранения Омской области согласовывают в Москве с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом в ходе визита в Любинскую районную больницу заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Вопрос (о кандидатуре нового министра. — RT) рассматривается в федеральном Минздраве. Михаил Мурашко рассматривает предложенные кандидатуры. По итогам согласования с федеральным министерством будут названы кандидатуры и мною будет подписано соответствующее распоряжение», — цитирует РИА Новости Буркова.

27 октября министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была отправлена в отставку.

Данное решение было принято после того, как появилась информация, что кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи сообщили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

В омском Минздраве заявили, что позднее пациенты были доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.