УМВД опровергло сообщение об обнаружении Мураховского

Управление МВД по Омской области опровергло информацию, распространённую СМИ, об обнаружении пропавшего на севере региона министра здравоохранения области Александра Мураховского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Ранее в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.

В ноябре 2020 года Мураховский, ранее занимавший должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, был назначен новым главой Минздрава Омской области.