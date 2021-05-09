УМВД опровергло сообщение об обнаружении Мураховского
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Ранее в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.
В ноябре 2020 года Мураховский, ранее занимавший должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, был назначен новым главой Минздрава Омской области.