В Тверской области выявили 72 случая COVID-19 за сутки

В Тверской области зарегистрировали 72 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 43 пациента.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Число заболевших с начала пандемии достигло 40 525. Выписаны 38 453 жителя.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 36 случаев коронавируса, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике заболели 20 774 человека, выздоровел 17 721, в том числе девять за минувшие сутки.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.