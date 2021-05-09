В Тверской области выявили 72 случая COVID-19 за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 72 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 43 пациента.
В Тверской области выявили 72 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Число заболевших с начала пандемии достигло 40 525. Выписаны 38 453 жителя.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 36 случаев коронавируса, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике заболели 20 774 человека, выздоровел 17 721, в том числе девять за минувшие сутки.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.

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