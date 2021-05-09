Минтруд не рассматривает постоянную практику длинных выходных в мае

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Минтруд не рассматривает возможность введения непрерывных выходных дней в мае на постоянной основе, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Минтруд не рассматривает постоянную практику длинных выходных в мае
  • © РИА Новости / Наталья Гребенюк

«Нет», — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал оправданным решение о продлении майских праздников.

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно документу, выходные в России в этом году в мае будут длиться с 1-го по 10-е число.

Таким образом российский лидер поддержал соответствующее предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал возможность продления майских праздников в России.

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