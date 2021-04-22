Онищенко прокомментировал идею продления майских праздников
- РИА Новости
«Удлинять майские выходные можно только за счёт сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в мае у россиян будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года.
Член комитета Госдумы по труду и соцзащите Олег Шеин поддержал позицию Онищенко.
«Мы приветствуем работу по переносу части новогодних выходных на май», — сказал депутат.
Он отметил, что график нерабочих дней нужно формировать для большинства.
Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России.