Онищенко прокомментировал идею продления майских праздников

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал возможность продления майских праздников в России.

«Удлинять майские выходные можно только за счёт сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в мае у россиян будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года.

Член комитета Госдумы по труду и соцзащите Олег Шеин поддержал позицию Онищенко.

«Мы приветствуем работу по переносу части новогодних выходных на май», — сказал депутат.

Он отметил, что график нерабочих дней нужно формировать для большинства.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России.