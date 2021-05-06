Путин оценил влияние длинных выходных на ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости», — отметил он.

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно документу, выходные в России в этом году в мае будут длиться с 1 по 10-е число.