Путин оценил влияние длинных выходных на ситуацию с COVID-19

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается.
Путин оценил влияние длинных выходных на ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости», — отметил он.

23 апреля Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно документу, выходные в России в этом году в мае будут длиться с 1 по 10-е число.

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