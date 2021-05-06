Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильная.

«Она (ситуация с коронавирусом в России. — RT) стабильна. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей у нас составляет 41,3, суточный показатель за последние сутки составляет 5,2 на 100 тыс. населения», — заявила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова отметила, что наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, что также связано с большим объёмом тестирования.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.