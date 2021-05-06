Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильная.
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Она (ситуация с коронавирусом в России. — RT) стабильна. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей у нас составляет 41,3, суточный показатель за последние сутки составляет 5,2 на 100 тыс. населения», — заявила она на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова отметила, что наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, что также связано с большим объёмом тестирования.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить