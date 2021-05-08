Иммунолог прокомментировал ситуацию с разработкой однокомпонентных вакцин от COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с разработкой однокомпонентных вакцин от COVID-19.

«Разработка одноэтапной вакцинации ведётся во всём мире. Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее — позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией — с другой стороны», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, тем, кто пройдёт однократную иммунизацию, может потребоваться повторная прививка, но это будет решаться в индивидуальном порядке.

«Важно подчеркнуть, что те клинические исследования, которые были проведены, показывают достаточно многообещающие результаты, говорят нам о том, что они имеют право на высокую эффективность применения в сложившейся ситуации», — сказал Викулов.

Ранее в Министерстве здравоохранения России заявили, что вакцина «Спутник Лайт» должна выйти в гражданский оборот до 1 января 2022 года.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.