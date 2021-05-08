В Хабаровском крае сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае в больницах остаются десять пострадавших, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве.

«В Краевой клинической больнице №2 получают лечение трое пострадавших средней степени тяжести, их состояние улучшилось. В районной больнице Советской Гавани находятся ещё трое пострадавших, в больнице в посёлке Ванино — четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии», — приводит сообщение ТАСС.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. Три человека погибли, в том числе несовершеннолетняя, 17 человек получили травмы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Директор компании-перевозчика заявил, что трое погибших в ДТП под Хабаровском не были пристёгнуты ремнями безопасности.