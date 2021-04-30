В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом 

В Хабаровском крае в ДТП с автобусом погибли три человека, включая ребёнка.

«Съезд в кювет с опрокидыванием рейсового автобуса Хабаровск — Советская Гавань (внутри находились 33 человека). Пострадали семь человек, трое погибли (в т. ч. один ребёнок)», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб региона.

Ранее стало известно, что в 140 км от населённого пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус.

30 апреля в Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.