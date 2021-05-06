В Хабаровском крае рассказали подробности о ДТП с автобусом
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«Вот этот вопрос очень важный… Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристёгнуты, они отделались лёгкими царапинами...» — цитирует РИА Новости Васильева.
По его словам, контролёр, который провожает пассажиров на вокзале, проверяет, пристёгнуты ли пассажиры.
30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.