В Хабаровском крае рассказали подробности о ДТП с автобусом

Директор компании-перевозчика «Пять звезд» Юрий Васильев заявил, что все три пассажирки автобуса, погибшие в ДТП под Хабаровском, не были пристёгнуты ремнями безопасностями

«Вот этот вопрос очень важный… Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристёгнуты, они отделались лёгкими царапинами...» — цитирует РИА Новости Васильева.

По его словам, контролёр, который провожает пассажиров на вокзале, проверяет, пристёгнуты ли пассажиры.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.