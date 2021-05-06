В Хабаровском крае рассказали подробности о ДТП с автобусом

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Директор компании-перевозчика «Пять звезд» Юрий Васильев заявил, что все три пассажирки автобуса, погибшие в ДТП под Хабаровском, не были пристёгнуты ремнями безопасностями
В Хабаровском крае рассказали подробности о ДТП с автобусом
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«Вот этот вопрос очень важный… Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристёгнуты, они отделались лёгкими царапинами...» — цитирует РИА Новости Васильева.

По его словам, контролёр, который провожает пассажиров на вокзале, проверяет, пристёгнуты ли пассажиры.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. 

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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