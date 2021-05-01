Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае

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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае, в результате которого три человека погибли и ещё 13 пострадали.
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело также возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что семьи погибших в ДТП с автобусом получат по 1 млн рублей, пострадавшие — по 200 или 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека13 пострадали.

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