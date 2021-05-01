Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Хабаровском крае

Врачи оценивают состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае как тяжёлое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого Минздрава, двое из 13 пострадавших при ДТП находятся в тяжёлом состоянии.

«Пострадали 13 человек, из них трое детей. Два ребенка — 17-18 лет, один — 5-6 лет. Из 13 пострадавших трое погибли. Двое в тяжёлом состоянии, шесть с сочетанными травмами», — говорится в сообщении.

По информации ГИБДД Хабаровского края, погибшие — 17-летняя и 21-летняя девушки и женщина 1973 года рождения.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом.