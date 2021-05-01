Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей
«Мы во всём поддержим этих людей», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Он добавил, что «причины аварии будут тщательно расследованы, а виновные наказаны».
Ранее губернатор сообщил о введении межмуниципального режима ЧС для осуществления выплат пострадавшим и семьям погибших.
30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека, 13 пострадали.