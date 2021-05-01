Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

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Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 200 или 400 тыс. в зависимости от тяжести травм, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

«Мы во всём поддержим этих людей», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Он добавил, что «причины аварии будут тщательно расследованы, а виновные наказаны».

Ранее губернатор сообщил о введении межмуниципального режима ЧС для осуществления выплат пострадавшим и семьям погибших.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека13 пострадали.

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