Режим ЧС введут в Хабаровском крае для выплат пострадавшим в ДТП с автобусом

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Власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим ЧС для выплат пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

«Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП», — написал Дегтярев в своём Telegram-канале.

Также он принёс искренние соболезнования родным и близким погибших.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека, 13 пострадали.

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