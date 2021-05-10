Опрос показал, сколько россиян боятся летать на самолётах

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Александра Самсоненко
Почти треть россиян признались, что боятся летать на самолётах. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которые есть в распоряжении RT.
Опрос показал, сколько россиян боятся летать на самолётах
  • РИА Новости

Так, 21% опрошенных рассказали, что боятся летать, но всё равно это делают. При этом 11% признались, что их фобия настолько сильна, что они почти всегда выбирают другой транспорт вместо самолёта.

Вместе с этим больше половины (53%) респондентов сказали, что они летать не боятся. Каждый десятый не знает, есть ли у него страх: эти участники опроса или никогда ещё не летали, или просто не задумывались об этом.

5% опрошенных сообщили, что когда-то у них был страх полётов, но его удалось побороть.

Всего в опросе сервиса приняли участие 3 тыс. человек.

Ранее в эксклюзивном интервью RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что российский внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным уровням уже к концу 2021 года.

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