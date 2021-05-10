Опрос показал, сколько россиян боятся летать на самолётах
- РИА Новости
Так, 21% опрошенных рассказали, что боятся летать, но всё равно это делают. При этом 11% признались, что их фобия настолько сильна, что они почти всегда выбирают другой транспорт вместо самолёта.
Вместе с этим больше половины (53%) респондентов сказали, что они летать не боятся. Каждый десятый не знает, есть ли у него страх: эти участники опроса или никогда ещё не летали, или просто не задумывались об этом.
5% опрошенных сообщили, что когда-то у них был страх полётов, но его удалось побороть.
Всего в опросе сервиса приняли участие 3 тыс. человек.
Ранее в эксклюзивном интервью RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что российский внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным уровням уже к концу 2021 года.