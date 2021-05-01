Названы самые востребованные авианаправления по России у туристов с детьми

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда на майские праздники полетят путешественники с детьми. Результаты есть в распоряжении RT. Анализировались билеты туда-обратно, оформленные для вылета с 1 по 10 мая.

Так, самые популярные направления для авиапутешествия с детьми дошкольного возраста на майские праздники — Сочи, Москва и Симферополь. Вместе эти три города собрали около 45% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру.

Очень высока доля детей (около 40%) среди тех семейных путешественников, кто летит на майские праздники в Минеральные Воды, Екатеринбург и Хабаровск. Также в топ-10 «детских» направлений вошли Санкт-Петербург, Калининград, Анапа и Самара.

У тех, кто путешествует со школьниками, также в списке самых востребованных оказались Москва, Сочи и Симферополь.

Также для перелётов со школьниками на майские праздники популярностью пользуются Санкт-Петербург, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Краснодар, Челябинск и Геленджик.

Ранее сообщалось, что правительство России направит ещё 4,7 млрд рублей на программу кешбэка за поездки по стране.