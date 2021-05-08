Диетолог рассказала, какие правила нужно соблюдать во время похода на шашлыки

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, диетолог кандидат медицинских наук Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам, которые собираются на шашлыки в период майских праздников.

«Традиционные шашлыки никто не отменял, но просто нужно знать меру. Перед таким тяжёлым приёмом пищи всё-таки лучше съесть салаты и не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат — занялся приготовлением шашлыка, поговорили — немного поели мяса», — пояснила Григорьян.

Она подчеркнула, что мясо для шашлыка лучше не замачивать в кефире, а также не нужно его мариновать, например, в майонезе.

«Это угроза расстройства кишечника и нагрузка на поджелудочную железу. Лучше готовить натуральное мясо, рыбу, птицу на огне, не злоупотреблять алкоголем, не запивать всё большим количеством газированной воды. Газированные сладкие напитки резко усиливают всасывание всех пищевых ингредиентов, а это ещё большая нагрузка на все системы: на сердечную, на печень, на поджелудочную железу», — рассказала диетолог.

Врач отметила, что всегда лучше сделать выбор в пользу курицы или индейки, поскольку мясо птицы менее жирное, но при этом она отметила, что главное — во всём соблюдать меру.

«Если вы съедите немного красного мяса, то никакой катастрофы не будет. 200 г мяса — это максимальная порция, потом надо обязательно сделать паузу. Через 15—20 минут вы почувствуете, что сыты. Самое опасное — за полчаса съесть большое количество еды: здесь может быть всё что угодно, вплоть до заворота кишок», — предостерегла диетолог.

Ранее сообщалось, что около трети россиян (30%) планируют провести майские праздники дома.