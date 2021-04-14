Россияне рассказали о планах на майские праздники

Около трети россиян (30%) планируют провести майские праздники дома, следует из опроса аналитического центра Туту.ру.

Об этом сообщает газета «Известия».

На дачу или в деревню собираются поехать 39% участников исследования.

По словам 11% респондентов, они посвятят майские праздники работе.

В поездку по городам России отправятся 7% опрошенных, на Чёрное море — 4%, в горы — 3%. Провести каникулы за границей хотят 5% россиян.

«Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году», — отметили в Туту.ру.

В 2020 году в этот период действовали ограничения и о планах куда-либо поехать говорили 5% респондентов, а 12% собирались на шашлыки.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.