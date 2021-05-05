В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Выздоровели 60 пациентов.
Вакцинировались от коронавируса 93 945 человек, из них 59 722 получили второй компонент.
Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 41 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 103 жителя.
«Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь», — сказал глава региона.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.