Иммунолог оценила ситуацию с пандемией в России

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.

«Снижается число заболевающих каждый день, так как большая часть уже переболела и ещё часть уже вакцинирована», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, полностью расслабляться с наступлением лета не стоит.

«Никто не исключает, что осенью, когда наложатся сезонные ОРВИ, может быть небольшой подъём. Но к лету должна стабилизироваться ситуация», — уточнила Ярцева.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.