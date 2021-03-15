Иммунолог оценила ситуацию с пандемией в России
- Reuters
«Снижается число заболевающих каждый день, так как большая часть уже переболела и ещё часть уже вакцинирована», — заявила она в беседе с ФАН.
По её мнению, полностью расслабляться с наступлением лета не стоит.
«Никто не исключает, что осенью, когда наложатся сезонные ОРВИ, может быть небольшой подъём. Но к лету должна стабилизироваться ситуация», — уточнила Ярцева.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.