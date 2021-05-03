Кабмин выделит более 52 млрд рублей борющимся с коронавирусом медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей медикам и другим работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2021 году… бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тыс. рублей… бюджету ФСС России на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций… оказывающим медпомощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

Отмечается, что российское правительство также выделит более 4,6 млрд рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом.

Ранее кабмин выделил 1,6 млрд рублей на оснащение медучреждений и школ.