Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на оснащение медучреждений и школ

Правительство России выделило более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских организаций, а также образовательных и спортивных учреждений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

«С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше 6 тыс. комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры», — говорится в пресс-релизе.

Данные средства также будут направлены на приобретение около 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов для детских школ и более шести тысяч единиц инвентаря и оборудования для спортивных школ. Кроме того, спортивным учреждениям поставят 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране за пять лет.