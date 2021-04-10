Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на оснащение медучреждений и школ

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Правительство России выделило более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских организаций, а также образовательных и спортивных учреждений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин выделил 1,6 млрд рублей на оснащение медучреждений и школ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше 6 тыс. комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры», — говорится в пресс-релизе.

Данные средства также будут направлены на приобретение около 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов для детских школ и более шести тысяч единиц инвентаря и оборудования для спортивных школ. Кроме того, спортивным учреждениям поставят 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране за пять лет.

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