Голикова рассказала о тратах на модернизацию здравоохранения в ближайшие пять лет

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько планируется потратить на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране за пять лет.

«Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим: на предстоящие пять лет — 558 млрд рублей средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год — это 100 млрд рублей, из них 89 млрд наших и 11 млрд региональных», — цитирует её ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что более 3 тыс. медицинских учреждений будут участвовать в процессе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

По её словам, итоги модернизации могут затронуть до 40 млн россиян.

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