В Госдуме оценили последствия пандемии для медицины и образования

Депутат Государственной думы Борис Менделевич оценил последствия пандемии для медицины и образования.

Об этом сообщает Nation News.

«Я убеждён, что у нас появились новые возможности прогресса. Огромный рывок совершит цифровая область, мы начинаем жить с цифровым миром. Наша система здравоохранения начнёт жить по-другому», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Как считает Менделевич, нужны изменения в организации медпомощи. По его словам, необходимо развивать инфекционное направление и направление психического здоровья.

«На это именно сейчас нужно обратить большое внимание. Эти изменения помогут нам в будущем», — полагает он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.