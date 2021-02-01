В Госдуме оценили последствия пандемии для медицины и образования

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Борис Менделевич оценил последствия пандемии для медицины и образования.
В Госдуме оценили последствия пандемии для медицины и образования
  • ©duma.gov.ru

Об этом сообщает Nation News.

«Я убеждён, что у нас появились новые возможности прогресса. Огромный рывок совершит цифровая область, мы начинаем жить с цифровым миром. Наша система здравоохранения начнёт жить по-другому», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Как считает Менделевич, нужны изменения в организации медпомощи. По его словам, необходимо развивать инфекционное направление и направление психического здоровья.

«На это именно сейчас нужно обратить большое внимание. Эти изменения помогут нам в будущем», — полагает он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить