Кабмин выделил 4,7 млрд рублей на продление программы туров с кешбэком

Короткая ссылка
Правительство выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, сообщил на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин выделил 4,7 млрд рублей на продление программы туров с кешбэком
  • Pixabay

«По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей могли отдохнуть, путешествуя по нашей стране... выделим дополнительно 4,7 млрд рублей на продление этой программы», — сказал Мишустин.

Он отметил, что программа пользуется большим спросом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу туристического кешбэка.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить