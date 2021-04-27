Кабмин выделил 4,7 млрд рублей на продление программы туров с кешбэком

Правительство выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка, сообщил на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей могли отдохнуть, путешествуя по нашей стране... выделим дополнительно 4,7 млрд рублей на продление этой программы», — сказал Мишустин.

Он отметил, что программа пользуется большим спросом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу туристического кешбэка.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.