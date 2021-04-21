Путин предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка.
Путин предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка
  • Pixabay

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — сказал Путин.

Он также заявил о необходимости сделать детский отдых максимально доступным.

«В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке в детский лагерь», — добавил президент.

RT ведёт прямую трансляцию.

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