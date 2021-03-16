Ростуризм назвал даты действия третьего этапа туристического кешбэка

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT сообщила, что «третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 мск».

«Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме — 20 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Догузову.

Она сообщила, что «приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня».

«Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», — добавила глава ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка.

Второй этап программы туристического кешбэка действовал в России до 10 января 2021 года.