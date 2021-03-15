Третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка, который стартует в марте, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в сообщении.

При этом условия самой программы останутся прежними.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на неё поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Второй этап программы туристического кешбэка действовал в России до 10 января 2021 года.

В программу кешбэка предложено включить все санатории России. Туристам могут также разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса.