Третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте
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«Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в сообщении.
При этом условия самой программы останутся прежними.
Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.
Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на неё поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Второй этап программы туристического кешбэка действовал в России до 10 января 2021 года.
В программу кешбэка предложено включить все санатории России. Туристам могут также разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса.