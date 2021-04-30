Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства у госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава государства подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство.

23 апреля Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих.

20 апреля Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих.