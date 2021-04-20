Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих

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Госдума в третьем чтении приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих
  • РИА Новости

Отмечается, что «запрет на иностранное гражданство и вид на жительство прямо установлен в Конституции для лиц, осуществляющих государственную деятельность».

В Госдуме пояснили, что первый закон уточняет положения отдельных законодательных актов.

Они предусматривают ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей при наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, который подтверждает право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Второй закон, как сообщает пресс-служба Госдумы, предусматривает поправки в Трудовой кодекс.

Согласно этому документу, запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране людям на должностях, которые не относятся к государственной или муниципальной службе, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. 

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

11 января правительство России поддержало соответствующий законопроект.

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