Опрос: 63% россиян положительно оценивают работу скорой помощи

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Большинство россиян (63%) положительно оценивают работу скорой помощи, следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМ.
Опрос: 63% россиян положительно оценивают работу скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Из тех, кто вызывал бригаду врачей в течение последнего года, 85% остались довольны оказанной помощью.

51% из тех, кто оценил работу скорой положительно, отметили скорость приезда медиков на вызов. Ещё 16% выделили высокую квалификацию специалистов. По мнению 38%, в условиях пандемии служба стала работать лучше.

Ранее сообщалось, что музыкант Александр Розенбаум в беседе с kp.ru поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

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