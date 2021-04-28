Опрос: 63% россиян положительно оценивают работу скорой помощи
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Из тех, кто вызывал бригаду врачей в течение последнего года, 85% остались довольны оказанной помощью.
51% из тех, кто оценил работу скорой положительно, отметили скорость приезда медиков на вызов. Ещё 16% выделили высокую квалификацию специалистов. По мнению 38%, в условиях пандемии служба стала работать лучше.
Ранее сообщалось, что музыкант Александр Розенбаум в беседе с kp.ru поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.