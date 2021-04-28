Опрос: 63% россиян положительно оценивают работу скорой помощи

Большинство россиян (63%) положительно оценивают работу скорой помощи, следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМ.

Об этом сообщает Life.ru.

Из тех, кто вызывал бригаду врачей в течение последнего года, 85% остались довольны оказанной помощью.

51% из тех, кто оценил работу скорой положительно, отметили скорость приезда медиков на вызов. Ещё 16% выделили высокую квалификацию специалистов. По мнению 38%, в условиях пандемии служба стала работать лучше.

Ранее сообщалось, что музыкант Александр Розенбаум в беседе с kp.ru поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.