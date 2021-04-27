Экономист оценил решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими

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Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
Экономист оценил решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«С экономической точки зрения, я думаю, будет всё замечательно, потому что праздники — это перенаправление трат в другие секторы экономики, которые тоже получают возможность получить дополнительные средства, доход, то, что человек не успевает приобрести в будние дни», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Гинько порекомендовал потратить эти выходные на саморазвитие — например, на изучение иностранного языка или языка программирования.

«Подтяните профессиональные знания, потом сможете получать более хорошую зарплату. Я считаю, праздники и отдых — это не только отдохнуть, но и повысить свою квалификацию», — заключил он.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.

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