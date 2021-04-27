Экономист оценил решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«С экономической точки зрения, я думаю, будет всё замечательно, потому что праздники — это перенаправление трат в другие секторы экономики, которые тоже получают возможность получить дополнительные средства, доход, то, что человек не успевает приобрести в будние дни», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Гинько порекомендовал потратить эти выходные на саморазвитие — например, на изучение иностранного языка или языка программирования.
«Подтяните профессиональные знания, потом сможете получать более хорошую зарплату. Я считаю, праздники и отдых — это не только отдохнуть, но и повысить свою квалификацию», — заключил он.
Ранее председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских в беседе с URA.RU рассказал о порядке оплаты труда в майские праздники.