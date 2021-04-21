Врач рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы
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«В связи с тем, что сейчас в атмосфере резко увеличилось количество аэроаллергенов, наблюдается рост числа больных поллинозом», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По его словам, самый эффективный способ предотвратить приступ — исключить аэроаллергены. К примеру, в период сезонных аллергических заболеваний можно уехать на юг.
«Но больной астмой должен обязательно проводить пикфлоуметрию с помощью специального прибора. Так человек сам сможет исследовать дыхание и предупредить развитие приступа», — отметил Чучалин.
Он добавил, что также необходимо принимать ингаляционные препараты.
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