Врач рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы

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Директор НИИ пульмонологии, врач-пульмонолог, академик Российской академии наук, председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы.
Врач рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы
  • Pixabay

«В связи с тем, что сейчас в атмосфере резко увеличилось количество аэроаллергенов, наблюдается рост числа больных поллинозом», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, самый эффективный способ предотвратить приступ — исключить аэроаллергены. К примеру, в период сезонных аллергических заболеваний можно уехать на юг.

«Но больной астмой должен обязательно проводить пикфлоуметрию с помощью специального прибора. Так человек сам сможет исследовать дыхание и предупредить развитие приступа», — отметил Чучалин.

Он добавил, что также необходимо принимать ингаляционные препараты.

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