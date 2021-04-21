Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

«Послание президента Федеральному собранию, которое мы услышали, — это стратегический план развития государства на ближайшие годы», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что «на «Единой России» как на партии, которая поддерживает президента, лежит особая ответственность за его реализацию».

«Этот документ должен стать для нас прямым руководством к действию», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, «необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента».

«По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы «Единой России», с которой она пойдёт на федеральные парламентские выборы», — сообщил он.

Медведев заявил, что «над этим с сегодняшнего дня начнёт работать программная комиссия».

«И, конечно, мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны, станут соавторами программы. Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приёмные председателя партии и участники предварительного голосования», — добавил он.

Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.