Орешкин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
Орешкин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что у властей хватит средств на выполнение всех данных поручений.

«Страна у нас богатая, ресурсы на развитие всегда найдутся», — отметил Орешкин.

Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить