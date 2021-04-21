Орешкин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Помощник президента России Максим Орешкин прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.

В беседе с Life.ru он заявил, что у властей хватит средств на выполнение всех данных поручений.

«Страна у нас богатая, ресурсы на развитие всегда найдутся», — отметил Орешкин.

Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Так, в ходе выступления российский лидер поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.

К тому же Путин рассказал о мерах поддержки регионов и призвал к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни в России до 78 лет.