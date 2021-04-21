В Приморье выявили 34 случая COVID-19 за сутки

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За сутки в Приморском крае выявили 34 случая COVID-19 за сутки.
В Приморье выявили 34 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 43 275 человек. Выписаны 40 647, в том числе 60 за последние 24 часа.

Прививку от коронавируса сделали 88 114 жителей.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 60 случаев COVID-19 за сутки. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 31 042, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на областной оперштаб.

Выздоровели 28 483 пациента. На госпитализации находятся 409 заболевших, на карантине на дому — 2235.

Первый этап вакцинации прошли 83 972 человека, полностью вакцинированы 54 564.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.

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