В Приморье выявили 34 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии заболели 43 275 человек. Выписаны 40 647, в том числе 60 за последние 24 часа.
Прививку от коронавируса сделали 88 114 жителей.
Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 60 случаев COVID-19 за сутки. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 31 042, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на областной оперштаб.
Выздоровели 28 483 пациента. На госпитализации находятся 409 заболевших, на карантине на дому — 2235.
Первый этап вакцинации прошли 83 972 человека, полностью вакцинированы 54 564.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.