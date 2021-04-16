Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил ситуацию с пандемией в России.

В беседе с НСН он выразил мнение, что в некоторых регионах уже можно отменить масочный режим.

«Где-то уже сейчас надо снимать. Всё зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет», — заявил Онищенко.

По его словам, прививки опережают число заболевших, и наращивание вакцинации — главный и объективный критерий для отмены масочного режима.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.