В Национальном центре социальной помощи рассказали о льготах для доноров крови

Председатель правления Национального центра социальной помощи Марина Францева рассказала о льготах для доноров крови.

«Это компенсация донору, чтобы он мог подкрепиться после донации. Рассчитывают 5% от МРОТ в каждом регионе плюс региональные надбавки. В Петербурге это где-то 1300 рублей, в Москве больше», — заявила Францева во время онлайн-эфира, проведённого ФАН и медиагруппой «Патриот».

По словам эксперта, в качестве льгот постоянные доноры могут получать первоочередные путёвки в санатории или медобслуживание вне очереди в госучреждениях.

«При этом если человек получает почётный знак донора России, то государство ежегодно предоставляет ему индексируемую выплату в размере 13—14 тыс. рублей», — цитирует Францеву Nation News.

Эксперт уточнила, что значок выдаётся после 40 донаций цельной крови и 60 донаций плазмы.

Ранее в Росгвардии рассказали об акции в честь Национального дня донора.