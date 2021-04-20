В Росгвардии рассказали об акции в честь Национального дня донора

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Сотрудники и военнослужащие Центрального округа Росгвардии проводят ведомственную акцию «От сердца к сердцу», приуроченную к Национальному дню донора.
В Росгвардии рассказали об акции в честь Национального дня донора
  • © rosguard.gov.ru

Участники сдают кровь в Москве, Калуге, Курске, Рязани, Тамбове и Туле. Накануне донорскую акцию провели в Липецке и Брянске.

Мероприятие будет проходить в течение недели. Росгвардейцы намерены сдать около 150 л крови.

«Среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии, участвующих в акции, немало доноров со стажем. Так, среди доноров управления Росгвардии по Липецкой области пять росгвардейцев имеют звание «Почётный донор России», — отметили в ведомстве.

Акция «От сердца к сердцу» стартовала в Московской области в апреле 2020 года, когда из-за пандемии число доноров резко снизилось. Сначала она прошла во всех городах ЦВО, а в дальнейшем её организовали и в других регионах. Акция стала бессрочной и проводится на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в Москве доноры сдали более 13 т плазмы с антителами к COVID-19.

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