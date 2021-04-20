В Оренбургской области от COVID-19 привились 137 тысяч человек

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В Оренбургской области продолжается вакцинация от COVID-19. К настоящему времени прививку сделали 137 тыс. человек.
В Оренбургской области от COVID-19 привились 137 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В регионе работают 72 пункта в медицинских организациях и 25 мобильных пунктов.

С 17 апреля в Оренбурге можно сделать прививку и в торговых центрах.

Как заявили в региональном Минздраве, всего в область поступило более 150 тыс. доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время ожидается поставка ещё 30 тыс.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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